Неспособность правительства Украины вовремя сменить подход в отношениях с США привела к разрыву между Киевом и Вашингтоном. Об этом во вторник, 13 марта, заявили в журнале National Interest.
— Украина не может использовать один и тот же подход к (президенту США — прим. «ВМ») Дональду Трампу и (предыдущему американскому лидеру — прим. «ВМ») Джо Байдену После февральских скандалов в Белом доме стало ясно, что (президент Украины — прим. «ВМ») Владимир Зеленский и его команда должны были изменить стратегию и тактику, — говорится в материале.
В нем подчеркнули, что требования и призывы не подействуют на Дональда Трампа, который, помимо этого, все еще не простил Зеленскому скандал с импичментом во время его первого срока.
В частности, по данным сотрудника разведки, Трамп пытался убедить лидера киевского режима начать расследование против своего политического противника, Джо Байдена. Представители демократической партии заявили, что таким образом американский лидер поставил под угрозу национальную безопасность США, что стало поводом для запуска процедуры импичмента.
Также в материале отметили, что Украина продолжила попытки присоединиться к любому политическому спору или дискуссии в США. По словам журналистов, это сильно повлияло на восприятие Киева у американцев, передает журнал.
4 мая Дональд Трамп признался, что однажды может принять решение выйти из переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что иногда становится ближе к данному решению, однако потом происходят «позитивные вещи».