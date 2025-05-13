National Interest: Разрыв произошел между США и Украиной

— Украина не может использовать один и тот же подход к (президенту США — прим. «ВМ») Дональду Трампу и (предыдущему американскому лидеру — прим. «ВМ») Джо Байдену После февральских скандалов в Белом доме стало ясно, что (президент Украины — прим. «ВМ») Владимир Зеленский и его команда должны были изменить стратегию и тактику, — говорится в материале.