На Посьетской во Владивостоке введут запрет на парковку

Во Владивостоке на улице Посьетской будет скорректирована схема движения — в районе дома № 23 появятся новые дорожные знаки, запрещающие стоянку автомобилей. Такое решение принято по обращениям местных жителей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
На указанном участке установят знаки «Зона с ограничением стоянки» с дополнительными табличками «Эвакуация». Как уточнили в управлении дорог администрации города, при этом будет разрешена кратковременная остановка для посадки и высадки пассажиров.
«При этом вводимый запрет стоянки поможет освободить этот участок дороги от запаркованности, что поможет обеспечить свободный проезд и повысить безопасность для всех участников дорожного движения, о чём и просили местные жители», — прокомментировали в управлении.
Владельцев автомобилей просят учитывать нововведения и соблюдать требования дорожных знаков. Установка новых средств организации движения запланирована на ближайшее время.
Напомним, во Владивостоке изменится схема организации дорожного движения на подъезде к дому № 10 по улице Верхнепортовой. В ближайшее время на этом участке запретят стоянку автомобилей.