Россияне могут выйти на пенсию досрочно: на какие категории граждан распространяется привилегия

Россиянки, отработавшие более 37 лет, могут выйти на пенсию досрочно. Условие — жительницам должно быть не менее 55 лет. Досрочно на пенсию могут также выйти мужчины со страховым стажем не менее 42 лет. Об этом напомнил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, пишет «Прайм».