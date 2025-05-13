Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне могут выйти на пенсию досрочно: на какие категории граждан распространяется привилегия

Сафонов: Граждане РФ с большим стажем работы могут выйти на пенсию досрочно.

Источник: Комсомольская правда

Россиянки, отработавшие более 37 лет, могут выйти на пенсию досрочно. Условие — жительницам должно быть не менее 55 лет. Досрочно на пенсию могут также выйти мужчины со страховым стажем не менее 42 лет. Об этом напомнил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, пишет «Прайм».

Помимо прочего, финансист сообщил, что досрочным выходом на пенсию поощряются граждане, трудящиеся в опасных для жизни условиях. Раньше положенного стать пенсионерами могут и работающие в районах Крайнего Севера. Кроме того, соответствующей привилегией наделены многодетные мамы.

«Граждане предпенсионного возраста, которые лишились работы и не смогли найти новую, также могут выйти на пенсию на два года раньше», — добавил Александр Сафонов.

В России также вновь проведут индексацию пенсий. На этот раз повышение коснется тех, кто служил в силовых структурах. Размер средней военной пенсии составит 45 тысяч рублей.