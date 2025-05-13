Дожди и град: где в Казахстане испортится погода 13 мая

Астана — переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +28…+30.
Алматы — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13…+15, днем +27…+29.
Шымкент — небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17…+19, днем +34…+36.
Актау — переменная облачность, ночью и утром дождь, туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +20…+22.
Актобе — переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 4−9, ночью порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +27…+29.
Атырау — переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Ветер северный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +28…+30.
Жезказган — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +30…+32.
Караганда — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 6−11 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +28…+30.
Кокшетау — переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +19…+21.
Конаев — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9−14, порывы до 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +28…+30.
Костанай — облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9−14, порывы до 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10…+12, днем +18…+20.
Кызылорда — небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +37…+39.
Павлодар — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9−14, порывы до 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +23…+25.
Петропавловск — облачно, дождь, днем гроза и возможен град. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10…+12, днем +13…+15.
Семей — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +28…+30.
Талдыкорган — переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5−10, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +29…+31.
Тараз — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12…+14, днем +32…+34.
Туркестан — небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +36…+38.
Уральск — переменная облачность, без осадков. Ветер северный и северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +21…+23.
Усть-Каменогорск — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +25…+27.