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Дожди и град: где в Казахстане испортится погода 13 мая

Во вторник, 13 мая, в Казахстане ожидается преимущественно переменная облачность. В некоторых городах пройдут дожди, грозы и возможен град, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Казгидромет.

Сейчас в Ричмонде: +19° 4 м/с 100% 756 мм рт. ст. +18°
Источник: depositphotos.com

Астана — переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +28…+30.

Алматы — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13…+15, днем +27…+29.

Шымкент — небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17…+19, днем +34…+36.

Актау — переменная облачность, ночью и утром дождь, туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +20…+22.

Актобе — переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 4−9, ночью порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +27…+29.

Атырау — переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Ветер северный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +28…+30.

Жезказган — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +30…+32.

Караганда — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 6−11 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +28…+30.

Кокшетау — переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +19…+21.

Конаев — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9−14, порывы до 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +28…+30.

Костанай — облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9−14, порывы до 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10…+12, днем +18…+20.

Кызылорда — небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +37…+39.

Павлодар — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9−14, порывы до 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +23…+25.

Петропавловск — облачно, дождь, днем гроза и возможен град. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10…+12, днем +13…+15.

Семей — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +28…+30.

Талдыкорган — переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5−10, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +29…+31.

Тараз — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12…+14, днем +32…+34.

Туркестан — небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +36…+38.

Уральск — переменная облачность, без осадков. Ветер северный и северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +21…+23.

Усть-Каменогорск — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +25…+27.