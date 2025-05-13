Прокуратура разбирается с незаконным скотомогильником в Хабаровском крае

По словам руководителя Хабаровского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы Владимира Сидорова, полигон по утилизации туш животных могло организовать одно из местных животноводческих предприятий, однако это пока только предположение. Всего же с начала года было зарегистрировано шесть случаев, когда предприниматели пренебрегают требованиями и утилизируют туши в непредназначенных для этого местах.