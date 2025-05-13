Прокуратура разбирается с незаконным скотомогильником в Хабаровском крае

Сотрудники Амурской природоохранной прокуратуры занимаются проверкой по факту обнаружения в районе имени Лазо нелегального скотомогильника. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», опасная свалка находилась всего в четырёх километрах от Павленково Георгиевского сельского поселения. Разбирательство было инициировано после обращения реготделения Всероссийское общество охраны природы.
Отметим, что нелегальный скотомогильник обнаружен благодаря местным жителям, которым такое соседство удовольствия не доставляло. Незаконное захоронение заняло большую площадь, на которой неизвестные утилизировали несколько сотен туш крупного рогатого скота.
Судя по следам, на месте работала техника, с помощью которой тела животных засыпали землёй — однако от неприятного запаха это не спасало.
— В Хабаровском крае природоохранной прокуратурой организована проверка по факту обнаружения несанкционированной свалки биологических отходов на территории района имени Лазо. Надзорным органом будет дана оценка полноты исполнения полномочий органов государственного контроля, органов местного самоуправления и определена принадлежность земельных участков, на которых размещены отходы, — рассказали нашему корреспонденту в пресс-службе Амурской природоохранной прокуратуры.
По словам руководителя Хабаровского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы Владимира Сидорова, полигон по утилизации туш животных могло организовать одно из местных животноводческих предприятий, однако это пока только предположение. Всего же с начала года было зарегистрировано шесть случаев, когда предприниматели пренебрегают требованиями и утилизируют туши в непредназначенных для этого местах.