Мужчина едва не умер, доверившись народной медицине: одна ошибка лжеврача на иглоукалывании могла стать роковой

В Китае мужчина едва не погиб после сеанса иглоукалывания, проведенного неквалифицированным врачом. Житель провинции Хэнань по фамилии Гао страдал от доброкачественной опухоли под лопаткой. Его супруга через знакомого нашла человека, который назвался доктором. Тот заявил, что опухоль — это «воздушная шишка», и пообещал вылечить ее иглоукалыванием. Об этом пишет South China Morning Post.
Сеанс прошел 22 февраля в помещении киберкафе. Во время процедуры Гао стало трудно дышать, и он потерял сознание. В больнице врачи диагностировали пневмоторакс и дыхательную недостаточность из-за повреждения легких иглой. Мужчину спасли в реанимации, но, по словам медиков, промедление могло стоить ему жизни.
Лжеврач сначала обещал взять ответственность, но затем скрылся, заблокировав супругу Гао в соцсетях. Выяснилось, что он — доктор без медицинской лицензии, обучавшийся иглоукалыванию самостоятельно. Знакомый семьи признался, что рекомендовал его, так как тот якобы успешно лечил боли в шее.
Местные власти передали дело в полицию. По словам юриста, лжеврачу грозит до 10 лет тюрьмы за незаконную медицинскую практику.
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