Мужчина едва не умер, доверившись народной медицине: одна ошибка лжеврача на иглоукалывании могла стать роковой

В Китае мужчина едва не погиб после сеанса иглоукалывания, проведенного неквалифицированным врачом. Житель провинции Хэнань по фамилии Гао страдал от доброкачественной опухоли под лопаткой. Его супруга через знакомого нашла человека, который назвался доктором. Тот заявил, что опухоль — это «воздушная шишка», и пообещал вылечить ее иглоукалыванием. Об этом пишет South China Morning Post.