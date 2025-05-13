Бьюти-гайд для невест: какие процедуры стоит сделать до свадьбы, чтобы выглядеть безупречно

Свадьба не ограничивается только выбором стиля церемонии, дресс-кода и ведущего мероприятия. Каждая невеста мечтает выглядеть безупречно, а значит, задумывается и о красоте кожи. Чтобы в день бракосочетания сиять не только от счастья, но и внешне, важно продумать план ухода заранее и включить в него эффективные бьюти-процедуры, рассказала «Вечерней Москве» бьюти-блогер, косметолог-эстетист Фатима Жумабаева.