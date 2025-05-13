Бьюти-гайд для невест: какие процедуры стоит сделать до свадьбы, чтобы выглядеть безупречно

Свадьба не ограничивается только выбором стиля церемонии, дресс-кода и ведущего мероприятия. Каждая невеста мечтает выглядеть безупречно, а значит, задумывается и о красоте кожи. Чтобы в день бракосочетания сиять не только от счастья, но и внешне, важно продумать план ухода заранее и включить в него эффективные бьюти-процедуры, рассказала «Вечерней Москве» бьюти-блогер, косметолог-эстетист Фатима Жумабаева.
За месяц до свадьбы.
Холодная плазма.
Один из самых современных методов ухода — терапия с использованием холодной плазмы. Во время процедуры происходит воздействие на кожу с помощью плазменного разряда, который активирует выработку коллагена и эластина. Это особенно полезно при тусклом цвете лица, первых морщинах, потере четкости овала, воспалениях и неоднородном рельефе. Процедура не вызывает дискомфорта, кожа быстро заживает, становясь свежей и подтянутой.
Пилинг.
Пилинги помогают обновить кожу, удаляя ороговевшие клетки, улучшая ее цвет и выравнивая текстуру. Такая процедура способна визуально уменьшить морщины, сузить поры и уменьшить постакне. Важно проводить ее под наблюдением специалиста, особенно если используются активные кислотные составы. После пилинга необходимо обеспечить коже тщательное увлажнение и защиту от ультрафиолета.
За неделю до свадьбы.
Озонотерапия.
Процедура, способная заменить курс биоревитализации без инъекций, — озонотерапия. Озон способствует уплотнению кожи, оказывает выраженный лифтинг-эффект, насыщает ткани влагой и питательными веществами. Благодаря антибактериальному и противовоспалительному действию он также помогает справиться с кожными проблемами и ускорить регенерацию. При этом метод абсолютно безболезненный и не нуждается в длительном заживлении.
Глубокая чистка.
Глубокая чистка лица — важный этап подготовки к свадебному макияжу. Исходя из индивидуальных особенностей кожи невесты можно выбрать вакуумную, УЗ-чистку, гидропилинг или озоновый вариант. Такие процедуры не только избавляют от черных точек, но и способствуют увлажнению и насыщению кожи полезными компонентами. Курс чисток также помогает нормализовать выработку себума на лице.
Что такое пептиды и зачем они нужны.
За четыре дня до торжества.
Super Face.
Super Face — техника пептидного омоложения, в которой используются рассасывающиеся нити, разглаживающие рельеф кожи и улучшающие ее структуру. В комплекс входят этапы очищения, детоксикации, микрошлифовки, озоновое воздействие и введение пептидов. Результат — гладкая, свежая и сияющая кожа, готовая к фотосессиям и макияжу.
Фонофорез.
Фонофорез — процедура, при которой под действием ультразвука активные сыворотки проникают в глубокие слои кожи. Это полезно для кровообращения, а также способствует выравниванию тона, увлажнению и уменьшению пигментации. Фонофорез особенно хорош накануне важного события: лицо становится ровным и сияющим, без раздражений и тусклости.
В день свадьбы.
В сам день свадьбы лучше не проводить никаких новых или интенсивных процедур. Достаточно привычного мягкого ухода:
Используйте проверенную питательную маску перед нанесением макияжа — это придаст коже свежесть и сияние. Патчи под глаза уберут утреннюю отечность и придадут взгляду бодрость. Избегайте новых кремов или декоративной косметики, чтобы не спровоцировать нежелательную реакцию.
Начав подготовку заблаговременно, вы не только обеспечите себе безупречный внешний вид, но и сможете расслабиться и насладиться этим особенным периодом. Правильный уход до свадьбы — это инвестиция в ваше самочувствие, уверенность и прекрасные свадебные фотографии.
Не стоит делать серьезных вмешательств незадолго до важного события, ведь многие пациенты сталкиваются с разочарованием после прохождения дорогостоящих процедур, таких как аппаратная терапия или инъекции ботулотоксинов и филлеров. Врач-косметолог Вера Слабова рассказала «Вечерней Москве», почему эффект от бьюти-процедур может оказаться незначительным или вовсе отсутствовать.