Хабаровскую студентку принудили вернуться из Петербурга и оформить кредиты

Хабаровчанка — 20-летняя девушка, ныне студентка второго курса одного из вузов Москвы, решила провести выходные в Санкт-Петербурге, сообщает hab.aif.ru.
Именно там ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником поликлиники. Мужчина сообщил: якобы необходимо срочно получить новый медицинский полис, для чего нужно записаться в электронную очередь. Чтобы подтвердить заявку, девушке предложили продиктовать СМС-код. Она сообщила код, не заподозрив подвоха.
Затем началась уже знакомая схема давления. Последовали звонки от «сотрудников портала госуслуг» — мол, аккаунт взломан. А затем — от «Центробанка». Ей сообщили, что и с её счетов, и со счетов её матери якобы совершаются подозрительные переводы — деньги будто бы идут на финансирование террористической деятельности. Чтобы избежать «уголовного дела» и «обысков», ей предложили «спасти» сбережения.
Главным условием было: всё перевести на «безопасные счета». Узнав, что мать находится в Хабаровске, мошенники потребовали срочно вылететь домой. Девушка подчинилась.
Уже в Хабаровске она перевела со своего счёта 220 тысяч рублей, оформила кредит на 175 тысяч, а потом — тайно взяла телефон матери и оформила на неё ещё один кредит на 137 тысяч рублей. Общий ущерб составил 532 тысячи рублей.
Позже, когда обе — и мать, и дочь — поняли, что стали жертвами аферы, они обратились в полицию.
«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ “Мошенничество”. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы», — сообщил Артем Полынцев, врио заместителя начальника УМВД России по г. Хабаровску — начальника полиции.