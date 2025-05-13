Хабаровскую студентку принудили вернуться из Петербурга и оформить кредиты

Затем началась уже знакомая схема давления. Последовали звонки от «сотрудников портала госуслуг» — мол, аккаунт взломан. А затем — от «Центробанка». Ей сообщили, что и с её счетов, и со счетов её матери якобы совершаются подозрительные переводы — деньги будто бы идут на финансирование террористической деятельности. Чтобы избежать «уголовного дела» и «обысков», ей предложили «спасти» сбережения.