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Военная операция в ливийском Триполи завершена: что известно

Минобороны ПНЕ подтвердило успех завершившейся военной операции в Триполи.

Источник: Комсомольская правда

В Ливии завершилась военная операция, объявленная в ночь на 13 мая. Столкновения вспыхнули между боевой бригадой, поддерживаемой бывшими ополченцами из Мисураты, и Аппаратом по безопасности. Вооруженные бойни прошли в столице Ливии городе Триполи. Об успехах сообщили в Министерстве обороны Правительства национального единства (ПНЕ), пишет Al Wasat.

О конкретных результатах в МО не уточнили. Известно, что военная операция проводилась по приказу сотрудников Министерства обороны временного правительства национального единства страны. В ходе боевых действий жителей предупредили об угрозе и попросили не выходить из домов.

«Министерство обороны временного правительства национального единства заявило, что военная операция, проведенная в столице, завершилась успешно», — отмечается в материале.

Источники также рассказали о ликвидации главы службы безопасности при Президентском совете Ливии. Погиб Абдель Гани аль-Кикли.