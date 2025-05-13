Военная операция в ливийском Триполи завершена: что известно

В Ливии завершилась военная операция, объявленная в ночь на 13 мая. Столкновения вспыхнули между боевой бригадой, поддерживаемой бывшими ополченцами из Мисураты, и Аппаратом по безопасности. Вооруженные бойни прошли в столице Ливии городе Триполи. Об успехах сообщили в Министерстве обороны Правительства национального единства (ПНЕ), пишет Al Wasat.