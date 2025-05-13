Пенсионеров расстроили по поводу индексаций в 2026 году

«Значительного увеличения выплат пенсионерам в 2026 году ждать не стоит. В феврале пенсии повысят на уровень инфляции за 2025 год (около 7,6%). При средней выплате в 21 тысячу рублей это даст прибавку около тысячи рублей, что почти “съест” инфляция», — рассказал ТАСС Гаврилов.