Пенсионеров расстроили по поводу индексаций в 2026 году

В 2026 году работающим пенсионерам проиндексируют пенсию трижды.
В 2026 году работающим пенсионерам проиндексируют пенсию трижды, однако на практике им не стоит ждать серьезного увеличения выплат. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
«Значительного увеличения выплат пенсионерам в 2026 году ждать не стоит. В феврале пенсии повысят на уровень инфляции за 2025 год (около 7,6%). При средней выплате в 21 тысячу рублей это даст прибавку около тысячи рублей, что почти “съест” инфляция», — рассказал ТАСС Гаврилов.
По словам депутата, размер апрельской надбавки к пенсиям зависит от доходов Социального фонда, которые невозможно спрогнозировать заранее. Августовский перерасчёт, в свою очередь, привязан к размеру официальной зарплаты работающего пенсионера и прибавка вряд ли превысит нескольких сотен рублей.
Гаврилов ранее заявил, что перерасчет пенсии возможен при появлении новых обстоятельств, влияющих на сумму выплат. Для работающих пенсионеров перерасчет проводится по заявлению, особенно после увольнения. Военным, инвалидам и семьям погибших кормильцев могут пересчитать выплаты при наличии новых оснований.