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«Вызывают тревогу»: в Дании прокомментировали угрозы Трампа захватить Гренландию

Экс-генсек НАТО Расмуссен: Данию тревожат угрозы Трампа захватить Гренландию.

Источник: Комсомольская правда

Все более откровенные заявления президента США Дональда Трампа о возможном захвате Гренландии вызывают серьезную обеспокоенность в Дании. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на экс-генсека НАТО и бывшего датского премьера Андерса Фога Расмуссена.

«Все более откровенные угрозы Дональда Трампа захватить Гренландию вызывают тревогу в Дании», — рассказал эксперт.

Он также подчеркнул, что Дания традиционно относится к числу наиболее проверенных и стратегически важных партнеров Соединенных Штатов.

Напомним, что Трамп неоднократно высказывал позицию о необходимости включения Гренландии в состав США, аргументируя это ее ключевым значением для обеспечения национальной безопасности и защиты западных ценностей от потенциальных угроз со стороны КНР и РФ.

Ранее американский глава подчеркнул серьезность своих намерений относительно возможного присоединения Гренландии и включения Канады в состав США в качестве 51-го штата, а также установления американского контроля над Панамским каналом.