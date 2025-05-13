Рубио обсудил с главами МИД Украины и стран ЕС украинское урегулирование

— Государственный секретарь Марко Рубио сегодня поговорил с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро, министром иностранных дел Германии Йоханом Вадефулем,. Лидеры обсудили пути к прекращению огня и установлению мира на Украине, — говорится в сообщении.