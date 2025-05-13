Рубио обсудил с главами МИД Украины и стран ЕС украинское урегулирование

Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с министрами иностранных дел Украины и нескольких стран-членов Евросоюза (ЕС) урегулирование украинского кризиса. Об этом во вторник, 13 мая, сообщили в американском Госдепартаменте.
— Государственный секретарь Марко Рубио сегодня поговорил с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро, министром иностранных дел Германии Йоханом Вадефулем,. Лидеры обсудили пути к прекращению огня и установлению мира на Украине, — говорится в сообщении.
Помимо Рубио, Барро и Вадефуля, в обсуждении участвовали главы МИД Польши, Великобритании и Украины Радослав Сикорский, Дэвид Лэмми и Андрей Сибига, а также верховный представитель ЕС Кая Каллас, передает РИА Новости.
12 мая СМИ сообщили, что, несмотря на ультиматум европейских столиц относительно прекращения огня на Украине, президент США Дональд Трамп решил поддержать российского коллегу Владимира Путина. По данным журналистов, в случае если США перестанут оказывать поддержку Украине, ЕС придется действовать самостоятельно.
В тот же день Кая Каллас заявила, что начало прямых переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине невозможно без установления режима полного прекращения огня.