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Прямых рейсов из Хабаровска в Петербург снова не будет

Летнее расписание обошлось без маршрута, который ждали тысячи жителей края.

В Хабаровске прямое авиасообщение с северной столицей вновь исчезло из расписания.

Этим летом улететь в Санкт-Петербург напрямую хабаровчане не смогут — рейс отменён, несмотря на устойчивый интерес к направлению.

Как следует из обновлённых данных перевозчиков, единственный обходной путь — через Владивосток. Тем, кто не готов терять время на пересадки, остаётся выбирать маршрут через Москву или другие хабы Центральной России.

В прошлые годы рейс в Петербург обслуживали сразу два перевозчика. Сначала рейсы выполнялись нерегулярно, затем — до пяти раз в неделю. Однако загруженность бортов оказалась недостаточной, и авиакомпании от маршрута отказались.

Лететь приходилось с пересадками, билеты выросли в цене. Особенно жаль пожилых людей, которые летали в гости по субсидиям. По словам транспортных аналитиков, отсутствие прямого рейса особенно болезненно для семейных путешествий, организованных школьных поездок и пенсионеров.

Даже запуск маршрута из Владивостока проблему не решает: большинство уже распланировало лето и выбрало иные направления.

Эксперты подчёркивают: спрос на перелёты между двумя крупными городами остаётся стабильно высоким, и планировать рейсы нужно заблаговременно — особенно в пиковые месяцы.