Прямых рейсов из Хабаровска в Петербург снова не будет

В Хабаровске прямое авиасообщение с северной столицей вновь исчезло из расписания.
Этим летом улететь в Санкт-Петербург напрямую хабаровчане не смогут — рейс отменён, несмотря на устойчивый интерес к направлению.
Как следует из обновлённых данных перевозчиков, единственный обходной путь — через Владивосток. Тем, кто не готов терять время на пересадки, остаётся выбирать маршрут через Москву или другие хабы Центральной России.
В прошлые годы рейс в Петербург обслуживали сразу два перевозчика. Сначала рейсы выполнялись нерегулярно, затем — до пяти раз в неделю. Однако загруженность бортов оказалась недостаточной, и авиакомпании от маршрута отказались.
Лететь приходилось с пересадками, билеты выросли в цене. Особенно жаль пожилых людей, которые летали в гости по субсидиям. По словам транспортных аналитиков, отсутствие прямого рейса особенно болезненно для семейных путешествий, организованных школьных поездок и пенсионеров.
Даже запуск маршрута из Владивостока проблему не решает: большинство уже распланировало лето и выбрало иные направления.
Эксперты подчёркивают: спрос на перелёты между двумя крупными городами остаётся стабильно высоким, и планировать рейсы нужно заблаговременно — особенно в пиковые месяцы.