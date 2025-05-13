Кардиолог объяснила, как вовремя распознать стареющее сердце

— Если раньше вы легко взлетали на пятый этаж, а сейчас с трудом поднимаетесь на второй, задыхаясь, — это очень серьезный симптом. Так о себе могут сигналить кардиомиопатия, сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца и другие не диагностированные проблемы, — отметила специалист в беседе с KP.RU.