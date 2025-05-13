Кардиолог объяснила, как вовремя распознать стареющее сердце

Подустали, задыхаетесь на лестнице, отекают ноги? Иногда это не просто мелочи, а признаки старения сердца. Кардиолог Фаина Лобжанидзе, автор книги «Достучаться до сердца. Советы кардиолога, которые спасут жизнь», перечислила тревожные сигналы, указывающие на проблему.
— Если раньше вы легко взлетали на пятый этаж, а сейчас с трудом поднимаетесь на второй, задыхаясь, — это очень серьезный симптом. Так о себе могут сигналить кардиомиопатия, сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца и другие не диагностированные проблемы, — отметила специалист в беседе с KP.RU.
Также, по словам врача, должен насторожить неравномерный пульс, который без причины то ускоряется, то замедляется, особенно в покое. Еще один тревожный сигнал — отеки на ногах без видимых причин. Изжога также может указывать на болезни сердца.
— Позанимались или даже просто быстро прошлись, а теперь пищевод жжет, даже если не ели ничего жирного или жареного? Так о себе напоминает сердце, — добавила медик.
Кроме того, симптомом проблем с сердцем может быть исчезновение волос на голенях — это говорит о нарушении кровообращения. Специалисты советуют не тянуть. Чем раньше проверить сердце, тем больше шансов избежать серьезных последствий.