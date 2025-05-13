Госдеп: Рубио провел переговоры с главами МИД ряда стран ЕС и Украины

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио провел переговоры с рядом глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза и Украины. Об этом со ссылкой на Государственный департамент США сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио посетит Турцию на следующей неделе, 14−16 мая. В Анталье высокопоставленный чиновник приме участие в неформальной министерской встрече НАТО.
Примечательно, что 15 мая, также в Турции могут пройти российско-украинские мирные переговоры, которые на днях предложил провести без каких-либо условий президент России Владимир Путин.
Позже Рубио заявил, что приоритетом США в урегулировании конфликта на Украине является немедленное прекращение огня и завершение боевых действий.