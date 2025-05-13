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Госдеп: Рубио провел переговоры с главами МИД ряда стран ЕС и Украины

Рубио перед отлетом в Турцию провел переговоры с главой МИД Украины.

Источник: Комсомольская правда

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио провел переговоры с рядом глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза и Украины. Об этом со ссылкой на Государственный департамент США сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио посетит Турцию на следующей неделе, 14−16 мая. В Анталье высокопоставленный чиновник приме участие в неформальной министерской встрече НАТО.

Примечательно, что 15 мая, также в Турции могут пройти российско-украинские мирные переговоры, которые на днях предложил провести без каких-либо условий президент России Владимир Путин.

Позже Рубио заявил, что приоритетом США в урегулировании конфликта на Украине является немедленное прекращение огня и завершение боевых действий.