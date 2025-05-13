В центре Красноярска с легендарного магазина «Детский мир» сняли вывеску с названием (видео)

Напомним, информация о том, что центр Красноярска может остаться без легендарного магазина «Детский мир», появилась еще в феврале 2024 года. Тогда владельцы здания заказали экспертизу проекта по частичному ремонту, в котором были указаны также и планы изменения логотипа на информационной вывеске с «Детский мир» на «ТД Гадалов». Проект прошел экспертизу и был одобрен. По мнению специалистов, реставрационные мероприятия, включая смену вывески, «не могут оказать негативного воздействия на визуальное восприятие и особенности объекта».