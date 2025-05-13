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Последние звонки прозвучат в Хабаровском крае 24 мая

Стала известна дата проведения последних звонков — они прозвенят в школах Хабаровского края уже 24 мая, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на ИА «Хабаровский край сегодня».

Наряду с этим выпускников ждут экзаменационные испытания — ОГЭ и ЕГЭ, которые начнутся 21 и 23 мая соответственно. 28 июня в крае пройдут выпускные.

«Торжественные мероприятия по этому случаю пройдут во всех школах, в частности, линейки, посещение памятных мест. В части учебных заведений запланированы праздники в виде выезда на природу, прогулок по Амуру или экскурсий по городу и других вариантов», — отметили в региональном министерстве образования и науки.

В ведомстве добавили также, что в этом году в крае выпустится 14,4 тысячи девятиклассников, а также чуть больше пяти тысяч учеников 11-х классов.