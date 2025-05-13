Последние звонки прозвучат в Хабаровском крае 24 мая

«Торжественные мероприятия по этому случаю пройдут во всех школах, в частности, линейки, посещение памятных мест. В части учебных заведений запланированы праздники в виде выезда на природу, прогулок по Амуру или экскурсий по городу и других вариантов», — отметили в региональном министерстве образования и науки.