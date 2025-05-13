Свинокомплекс отравлял воздух и красноярцев неприятными запахами и газами

По данным прокуратуры Красноярского края, в регионе возбудили уголовное дело о загрязнении воздуха в отношении «Свинокомплекса Красноярского» в пгт Большая Мурта. 13 лет он разводит и перерабатывает скот, и с тех пор в окрестностях пахнет жизнедеятельностью животных.