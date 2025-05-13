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Свинокомплекс отравлял воздух и красноярцев неприятными запахами и газами

Возбуждено уголовное дело о загрязнении атмосферы.

Источник: Прокуратура Красноярского края

По данным прокуратуры Красноярского края, в регионе возбудили уголовное дело о загрязнении воздуха в отношении «Свинокомплекса Красноярского» в пгт Большая Мурта. 13 лет он разводит и перерабатывает скот, и с тех пор в окрестностях пахнет жизнедеятельностью животных.

Выяснилось, что организация не использовала устройства для очистки газов, а пару лет назад купила инсинератор, чтобы сжигать останки падших животных и побочные продукты, что дополнительно негативно нагрузило атмосферу. Выбросы никто не контролировал, а профильные власти не знали об установке.

«По требованию прокурора государственная лаборатория министерства экологии края отобрала пробы атмосферного воздуха вокруг санитарно-защитной зоны предприятия в 1 км и зафиксировала превышения допустимых концентраций по аммиаку в 2 раза, по взвешенным частицам — в 1,12 раз и бензолу — в 1,35 раза», — пишут сотрудники надзорного органа.

Они отправили иск в суд, после чего организацию оштрафовали на 10 тыс. рублей за нарушение правил охраны воздуха, а также возбудили уголовное дело.

Также мы писали, что в Красноярске на прошлой неделе в воздухе были формальдегид и сероводород.