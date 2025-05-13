Чрезвычайный класс пожарной опасности прогнозируется в четырех регионах РФ

В России прогнозируется пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности в четырех регионах, включая Волгоградскую и Саратовскую области, а также Бурятию и Иркутскую область. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.