Охранник занялся сексом на рабочем месте и умер: его смерть не вызвала никаких вопросов

В Китае 60-летний охранник умер во время секса на рабочем месте. Однако его смерть не вызвала никаких подозрений и была признана несчастным случаем. Об этом сообщает South China Morning Post.
Отмечается, что 60-летний мужчина по фамилии Чжан охранял небольшую фабрику в Пекине. При этом коллег у него не было. Из-за этого в начале мая пришлось работать круглосуточно и без выходных. Одиночества несчастный не выдержал, поэтому пригласил свою девушку прямо на рабочее место.
Обстоятельства встречи пару не смутили, и они вступили в половой акт. Однако прямо во время соития мужчина внезапно скончался. Вероятно, сыграло банальное переутомление. На эту версию, к слову, сетует его сын.
Впрочем, различные проверки тоже ничего не выявили. На помощь пришли законы Китая. Согласно им, любая смерть на работе классифицируется как несчастный случай. Благодаря этому семья мужчины теперь может получить компенсацию.
Не менее казусный и опасный случай недавно произошел в Великобритании. Там опытный пилот перепутал левую и правую стороны, из-за чего угодил в аварию. Его самолет загорелся. К счастью, никто из пассажиров или экипажа не пострадал. Однако теперь ведется расследование инцидента.