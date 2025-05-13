Охранник занялся сексом на рабочем месте и умер: его смерть не вызвала никаких вопросов

Отмечается, что 60-летний мужчина по фамилии Чжан охранял небольшую фабрику в Пекине. При этом коллег у него не было. Из-за этого в начале мая пришлось работать круглосуточно и без выходных. Одиночества несчастный не выдержал, поэтому пригласил свою девушку прямо на рабочее место.