В Бурятии введен режим ЧС из-за лесных пожаров с 13 мая

В Бурятии волна лесных пожаров поспособствовала введению режима ЧС республиканского масштаба. Как сообщили КП-Иркутск в агентстве лесного хозяйства Бурятии, с 13 мая все лесные массивы закрыты для посещения — такое решение приняла республиканская КЧС.
— С начала пожароопасного сезона зарегистрировано 174 лесных пожара, более 90% всех возгораний возникли из-за неосторожного обращения с огнем, — поделились специалисты.
Особую тревогу вызывает тот факт, что абсолютно все действующие пожары возникли по вине человека. Поджоги сухой травы, непотушенные костры и халатное обращение с огнем превратили леса в пороховую бочку.
Нарушителей запрета ждет серьезное наказание — от крупных штрафов до уголовной ответственности.