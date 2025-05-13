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В Бурятии введен режим ЧС из-за лесных пожаров с 13 мая

Более 90% пожаров появились из-за неосторожного обращения с огнем.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Бурятии волна лесных пожаров поспособствовала введению режима ЧС республиканского масштаба. Как сообщили КП-Иркутск в агентстве лесного хозяйства Бурятии, с 13 мая все лесные массивы закрыты для посещения — такое решение приняла республиканская КЧС.

— С начала пожароопасного сезона зарегистрировано 174 лесных пожара, более 90% всех возгораний возникли из-за неосторожного обращения с огнем, — поделились специалисты.

Особую тревогу вызывает тот факт, что абсолютно все действующие пожары возникли по вине человека. Поджоги сухой травы, непотушенные костры и халатное обращение с огнем превратили леса в пороховую бочку.

Нарушителей запрета ждет серьезное наказание — от крупных штрафов до уголовной ответственности.