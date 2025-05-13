В Бурятии введен режим ЧС из-за лесных пожаров с 13 мая

В Бурятии волна лесных пожаров поспособствовала введению режима ЧС республиканского масштаба. Как сообщили КП-Иркутск в агентстве лесного хозяйства Бурятии, с 13 мая все лесные массивы закрыты для посещения — такое решение приняла республиканская КЧС.