Новосибирцы не понимают, почему сильно подорожала минералка

В Новосибирской области подорожала минеральная вода. По данным «infopro54», ещё две недели назад продукт стоил 66 рублей, а теперь — 99.
«Такой серьезный скачок мог произойти только в результате накрутки самой торговой сети. У нас никаких серьёзных повышений цен не было. Всё в рамках необходимого», — портал цитирует Владимира Хританкова, владельца ООО «Карачинский источник».
Он также отметил, что дорожает оборудование и бензин, увеличивают зарплаты сотрудникам, затратной оказалась обязательная маркировка.
Не видит скачка цены и руководитель направления по работе с ритейлерами Сибири и Дальнего Востока «Нильсен» Мария Гаранина. Она пояснила, что мог быть разовый скачок, но он не отражается на общей статистике.