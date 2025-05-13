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Новосибирцы не понимают, почему сильно подорожала минералка

Сообщается, что две недели назад она стоила 66 рублей, а сейчас — 99.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирской области подорожала минеральная вода. По данным «infopro54», ещё две недели назад продукт стоил 66 рублей, а теперь — 99.

«Такой серьезный скачок мог произойти только в результате накрутки самой торговой сети. У нас никаких серьёзных повышений цен не было. Всё в рамках необходимого», — портал цитирует Владимира Хританкова, владельца ООО «Карачинский источник».

Он также отметил, что дорожает оборудование и бензин, увеличивают зарплаты сотрудникам, затратной оказалась обязательная маркировка.

Не видит скачка цены и руководитель направления по работе с ритейлерами Сибири и Дальнего Востока «Нильсен» Мария Гаранина. Она пояснила, что мог быть разовый скачок, но он не отражается на общей статистике.