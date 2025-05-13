В Росавиации уточнили, сколько времени пассажир может провести на борту при посадке на запасном аэродроме

«Могут быть такие ситуации, когда запасной аэродром принимает в короткий период времени большое количество воздушных судов. Если всех пассажиров в этом случае переместить в терминал, его пропускной способности для комфортного размещения людей может попросту не хватить», — привел пример Дмитрий Ядров.