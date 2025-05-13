В Росавиации уточнили, сколько времени пассажир может провести на борту при посадке на запасном аэродроме

Для пассажиров, приземлившихся на запасном аэродроме, в России не планируют регламентировать время нахождения на борту. Авиационные власти страны не рассматривают введение нормативов. Об этом рассказал глава Росавиации Дмитрий Ядров в диалоге с ТАСС.
Он уточнил, что все решения принимает командир воздушного судна. В случае чрезвычайной ситуации пилот подскажет пассажирам, когда можно или нужно высадиться на землю. Глава Росавиации подчеркнул, что, в этом вопросе, экипаж исходит из причин смены аэродрома.
«Могут быть такие ситуации, когда запасной аэродром принимает в короткий период времени большое количество воздушных судов. Если всех пассажиров в этом случае переместить в терминал, его пропускной способности для комфортного размещения людей может попросту не хватить», — привел пример Дмитрий Ядров.
Напомним, за несколько дней до Дня Победы из-за угроз беспилотной атаки Пулково временно стал запасным аэродромом. Небо утром 7 мая закрыли над Казанью, Нижним Новгородом, Москвой, Ярославлем и другими городами.