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В Росавиации уточнили, сколько времени пассажир может провести на борту при посадке на запасном аэродроме

РФ не готовит регламент о времени на борту при посадке на запасном аэродроме.

Источник: Комсомольская правда

Для пассажиров, приземлившихся на запасном аэродроме, в России не планируют регламентировать время нахождения на борту. Авиационные власти страны не рассматривают введение нормативов. Об этом рассказал глава Росавиации Дмитрий Ядров в диалоге с ТАСС.

Он уточнил, что все решения принимает командир воздушного судна. В случае чрезвычайной ситуации пилот подскажет пассажирам, когда можно или нужно высадиться на землю. Глава Росавиации подчеркнул, что, в этом вопросе, экипаж исходит из причин смены аэродрома.

«Могут быть такие ситуации, когда запасной аэродром принимает в короткий период времени большое количество воздушных судов. Если всех пассажиров в этом случае переместить в терминал, его пропускной способности для комфортного размещения людей может попросту не хватить», — привел пример Дмитрий Ядров.

Напомним, за несколько дней до Дня Победы из-за угроз беспилотной атаки Пулково временно стал запасным аэродромом. Небо утром 7 мая закрыли над Казанью, Нижним Новгородом, Москвой, Ярославлем и другими городами.