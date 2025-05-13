За растрату более миллиарда рублей обвинили гендиректора курского «КТК сервис»

Дело касается арестов экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя.
Генеральный директор курской компании «КТК сервис» Андрей Воловиков арестован в Москве по обвинению в растрате более одного миллиарда рублей при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Об этом рассказали в правоохранительных органах.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан и доставлен в Москву бизнесмен Воловиков», — передает сообщение правоохранителей ТАСС. Там добавили, что задержанный подозревается в растрате свыше одного миллиарда рублей, которые были выделены на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной.
Воловиков был помещен в СИЗО. Это дело связано с предыдущими арестами экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова, а также экс-депутата Максима Васильева, которые тоже обвиняются в мошенничестве, передает «Ридус». Ущерб бюджету области оценен более чем в один миллиард рублей, выделенный на строительство. Ленинский районный суд Курска также взыскал свыше 4,1 миллиарда рублей с нескольких физических и юридических лиц, включая экс-руководителей Корпорации развития Курской области, за присвоение средств из федерального бюджета.