За растрату более миллиарда рублей обвинили гендиректора курского «КТК сервис»

Воловиков был помещен в СИЗО. Это дело связано с предыдущими арестами экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова, а также экс-депутата Максима Васильева, которые тоже обвиняются в мошенничестве, передает «Ридус». Ущерб бюджету области оценен более чем в один миллиард рублей, выделенный на строительство. Ленинский районный суд Курска также взыскал свыше 4,1 миллиарда рублей с нескольких физических и юридических лиц, включая экс-руководителей Корпорации развития Курской области, за присвоение средств из федерального бюджета.