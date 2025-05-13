Отцов-одиночек уравняют в правах с матерями в еще одном вопросе

«Изменения вносятся сразу в два закона. В Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и закон об исполнительном производстве», — сообщают «Ведомости». По словам газеты, инициатива направлена на устранение правового дисбаланса. Сейчас законодательство защищает преимущественно женщин-одиночек, тогда как мужчины в аналогичных обстоятельствах могут быть приговорены к обязательным работам.