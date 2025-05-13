Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отцов-одиночек уравняют в правах с матерями в еще одном вопросе

Одиноким отцам, воспитывающим малолетних детей или детей-инвалидов, запретят назначать обязательные работы по решению суда. Соответствующие законопроекты, подготовленные Министерством юстиции РФ, были одобрены 12 мая правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

Отцов-одиночек освободят от обязательных работ.

Одиноким отцам, воспитывающим малолетних детей или детей-инвалидов, запретят назначать обязательные работы по решению суда. Соответствующие законопроекты, подготовленные Министерством юстиции РФ, были одобрены 12 мая правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

«Изменения вносятся сразу в два закона. В Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и закон об исполнительном производстве», — сообщают «Ведомости». По словам газеты, инициатива направлена на устранение правового дисбаланса. Сейчас законодательство защищает преимущественно женщин-одиночек, тогда как мужчины в аналогичных обстоятельствах могут быть приговорены к обязательным работам.

Ранее в Совете Федерации подготовили поправки к законопроекту, предусматривающие возможность не заключать под стражу в следственном изоляторе отцов-одиночек, воспитывающих детей младше 14 лет. Данные изменения направлены на предотвращение разлучения родителей и детей на стадии предварительного расследования, когда вина родителя еще не установлена судом.