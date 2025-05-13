Новосибирские учёные думают над источниками энергии для Арктики

Учёные Новосибирского государственного технического университета ищут эффективные источники энергии для Арктики. Специалисты полагают, что можно использовать водород. Об этом сообщили в пресс-службе ВУЗа.
Отмечается, что на территории Арктики тяжело обстоят дела с подачей электроэнергии, а ветровые и солнечные установки недостаточно стабильны. Поэтому перспективным вариантом становятся автономные источники электроснабжения.
«Мы рассмотрели возможность использования водорода, получаемого на базе природного газа, в топливных элементах в системах децентрализованного электро- и теплоснабжения. Водородные технологии экологичны и энергоэффективны», — пресс-служба НГТУ цитирует Татьяну Мятеж, доцента университета.
Оптимизационная модель уже разработана. Предполагается, что использование водородных технологий увеличит коэффициент мощности на 30%.