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Новосибирские учёные думают над источниками энергии для Арктики

Они предлагают использовать водородные технологии.

Источник: Аргументы и факты

Учёные Новосибирского государственного технического университета ищут эффективные источники энергии для Арктики. Специалисты полагают, что можно использовать водород. Об этом сообщили в пресс-службе ВУЗа.

Отмечается, что на территории Арктики тяжело обстоят дела с подачей электроэнергии, а ветровые и солнечные установки недостаточно стабильны. Поэтому перспективным вариантом становятся автономные источники электроснабжения.

«Мы рассмотрели возможность использования водорода, получаемого на базе природного газа, в топливных элементах в системах децентрализованного электро- и теплоснабжения. Водородные технологии экологичны и энергоэффективны», — пресс-служба НГТУ цитирует Татьяну Мятеж, доцента университета.

Оптимизационная модель уже разработана. Предполагается, что использование водородных технологий увеличит коэффициент мощности на 30%.