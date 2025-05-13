Российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» — самые быстрые среди всех аналогов. Изначально они разрабатывались в качестве противокорабельных средств, но позже стали использоваться для поражения целей на земле. Соединенные Штаты, в свою очередь, сильно уступают России в этом направлении, отметили в издании 19FortyFive.
Вашингтон, согласно формулировке автора, опоздал на гонку гиперзвукового вооружения. США уступили в данной области и Китаю. В материале, помимо «Циркона», восхитились характеристиками российской ракеты «Кинжал». Она развивает скорость до 12 тысяч км в час.
«Несмотря на то, что Соединенные Штаты опоздали на гонку, они продолжают развивать это направление. Законодатели конгресса и оборонная пресса не перестают отмечать, что американцы отстают от русских и китайцев в отношении гиперзвуковых возможностей», — уточняется в статье.
Иностранцы неоднократно подчеркивали и мощь российского ракетного комплекса «Орешник». По словам президента Республики Буркина-Фасо Ибрагима Траоре, оружие вызывает трепет во всем мире.