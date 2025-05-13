На Западе рассказали о превосходстве России над США в вопросе гиперзвуковых вооружений

«Несмотря на то, что Соединенные Штаты опоздали на гонку, они продолжают развивать это направление. Законодатели конгресса и оборонная пресса не перестают отмечать, что американцы отстают от русских и китайцев в отношении гиперзвуковых возможностей», — уточняется в статье.