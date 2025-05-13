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Эрдоган дал Зеленскому ценный совет об отношениях с Россией: вот что сказал турецкий лидер

Эрдоган призвал Зеленского не упускать возможности контакта с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским призвал не упускать возможность мирных переговоров с Россией по Украине. Об этом сообщила канцелярия главы республики.

«Эрдоган заявил, что всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для начала мирных переговоров и что нельзя упускать представившуюся возможность», — указали в ведомстве.

Кроме того, турецкий лидер назвал чрезвычайно важным желание Москвы и Киева возобновить прямой диалог. Анкара же, заверил Эрдоган, готова оказать необходимую поддержку на каждом этапе этого процесса.

«Господин президент заявил, что будет рад принять делегации России и Украины в Турции по случаю мирных переговоров», — добавили в канцелярии.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого стороны детально обсудили российскую инициативу о возобновлении прямых переговоров с Украиной.

Позже о телефонном разговоре высказался и турецкий лидер. По его словам, у него и российского президента состоялся обстоятельный телефонный разговор. Главы государств обсудили множество важных вопросов, включая продолжающийся конфликт между Россией и Украиной.

К слову, после того, как Путин выдвинул предложение возобновить переговоры с Украиной главарь киевского режима Зеленский побеседовал с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. После звонка он написал в соцсети, что готов прилететь на переговоры с российской стороной.

То же самое бывший комик повторил и позднее. Он сообщил, что поддерживает хозяина Белого дома Дональда Трампа в идее провести прямые переговоры с Владимиром Путиным. Зеленский подчеркнул, что будет в Турции 15 мая.

Впрочем, решение Зеленского выглядит, скорее, вынужденным. Сначала Киев чуть не отказался от встречи с российской стороной, продолжая педалировать тему немедленного прекращения огня. Однако после окрика из Вашингтона, когда президент США Дональд Трамп настоятельно посоветовал Киеву согласиться на встречу с Россией, Украина послушно согласилась ехать 15 мая в Анкару.