Эрдоган дал Зеленскому ценный совет об отношениях с Россией: вот что сказал турецкий лидер

Впрочем, решение Зеленского выглядит, скорее, вынужденным. Сначала Киев чуть не отказался от встречи с российской стороной, продолжая педалировать тему немедленного прекращения огня. Однако после окрика из Вашингтона, когда президент США Дональд Трамп настоятельно посоветовал Киеву согласиться на встречу с Россией, Украина послушно согласилась ехать 15 мая в Анкару.