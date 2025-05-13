Во ВЦИОМ предложили поддержать желание мужчин иметь больше детей

«Средние показатели ожидаемого и желаемого числа детей заметно выросли за 20 лет. В 2005 г. среднее ожидаемое число детей составляло 1,9, в 2025 — уже 2,4. Желаемое число увеличилось еще сильнее: с 2,4 до 3,2», — говорится в исследовании ВЦИОМ. Отмечается, что репродуктивные установки россиян сместились в сторону ориентации на большее число детей и стремление воплотить эти установки в жизнь также возросло.