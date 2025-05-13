В Иркутской области 5,5 тысяч жителей получили средства реабилитации в 2025 году

С начала года 5,5 тысяч сибиряков обеспечены 338 тысячами технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий. Общий объем финансирования этих мер составил более 401 миллиона рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Соцфонда Иркутской области.
— Средства реабилитации, рекомендованные гражданам в программе реабилитации или абилитации, отделение предоставляет бесплатно. К ним относятся кресла-коляски, слуховые аппараты, трости, ходунки, средства ежедневного ухода, ортопедическая обувь и прочие изделия. Всего более 300 наименований, — рассказал управляющий Отделением Соцфонда региона Алексей Макаров.
Жители региона могут получить необходимые средства двумя способами: по традиционной схеме через направление от СФР или с использованием современного электронного сертификата. Последний вариант позволяет быстрее оформить документы (в течение 10 дней) и самостоятельно выбрать подходящие изделия в специализированных магазинах.
Для оформления заявки доступны различные каналы: портал Госуслуг, МФЦ и клиентские службы Соцфонда. Эта система создана для максимального удобства людей с инвалидностью и их семей.