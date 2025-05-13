В Иркутской области 5,5 тысяч жителей получили средства реабилитации в 2025 году

С начала года 5,5 тысяч сибиряков обеспечены 338 тысячами технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий. Общий объем финансирования этих мер составил более 401 миллиона рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Соцфонда Иркутской области.