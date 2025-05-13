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В Новосибирске из-за аварии отключили свет в Центральном районе

В ночь на 13 мая 2025 года в Центральном районе Новосибирска на перекрёстке Красного проспекта и улицы Ядринцевской была повреждена кабельная линия, что привело к отключению электроэнергии, сообщили в пресс-службе «Россети Новосибирск».

Источник: AP 2024

Как уточнили энергетики, ремонтные работы начались сразу, но их осложняют неблагоприятные погодные условия и высокая плотность инженерной инфраструктуры. К 3 часам ночи специалисты восстановили электроснабжение для более чем 60% потребителей, однако четыре подстанции всё ещё оставались без питания.

В компании отметили, что полное восстановление электроэнергии ожидается к 12:00. На время ремонта для обеспечения работы школ и других социально значимых объектов были задействованы два резервных генератора.