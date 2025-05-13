Bloomberg: ЕС ждет переговоров по Украине перед введением новых санкций

Европейские столицы приняли решение дождаться назначенных на 15 мая в Стамбуле прямых переговоров по конфликту на Украине, прежде чем обращаться к США по поводу введения новых санкций в отношении России. Об этом во вторник, 13 мая, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным журналистов, 12 мая Вашингтон уведомил европейских чиновников о намерении дать возможность Москве и Киеву провести переговоры в Турции, чтобы затем обсудить усиление давления на Россию.
В текущий момент лидеры стран-членов Евросоюза (ЕС) хотят вновь потребовать от президента США Дональда Трампа ввести антироссийские ограничения в случае, если президент России Владимир Путин откажется от встречи с лидером киевского режим Владимиром Зеленским или «Россия не согласится на немедленное и безоговорочное прекращение огня».
При этом, согласно информации журналистов, администрация США еще не приняла окончательного решения относительно антироссийских санкций, передает агентство.
Согласно данным СМИ, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц обсудили возможность блокировки газопровода «Северный поток — 2» в качестве меры против России в случае, если Москва не согласится на предложенное Западом 30-дневное перемирие с Киевом.