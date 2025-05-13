Bloomberg: ЕС ждет переговоров по Украине перед введением новых санкций

Европейские столицы приняли решение дождаться назначенных на 15 мая в Стамбуле прямых переговоров по конфликту на Украине, прежде чем обращаться к США по поводу введения новых санкций в отношении России. Об этом во вторник, 13 мая, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.