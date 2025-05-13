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Синоптик Шувалов: теплая погода придет в Москву после 15 мая

К выходным ожидается до +20 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +19° 5 м/с 100% 760 мм рт. ст. +18°

Тепло вернется в Москву к середине этой недели. Уже 15 мая столбик термометра в столице поднимется до 15 градусов, рассказал aif.ru глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«На тепло можно рассчитывать, начиная с четверга. Вот здесь и ночные заморозки точно уйдут, и дневная температура поднимется сначала до 15−16 градусов, в пятницу — до 18 градусов, а в выходные столбик термометра может достичь и плюс 20 градусов», — поделился прогнозом эксперт.

Синоптик обратил внимание на то, что до конца мая в столичном регионе будет сохраняться нежаркая погода. По его словам, температура навряд ли достигнет плюс 25 градусов.

Ранее Шувалов предупредил о заморозках в Москве в ночь на 13 мая.