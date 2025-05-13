Синоптик Шувалов: теплая погода придет в Москву после 15 мая

«На тепло можно рассчитывать, начиная с четверга. Вот здесь и ночные заморозки точно уйдут, и дневная температура поднимется сначала до 15−16 градусов, в пятницу — до 18 градусов, а в выходные столбик термометра может достичь и плюс 20 градусов», — поделился прогнозом эксперт.