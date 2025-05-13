Маск опубликовал видео танцующего гуманоидного робота Optimus от Tesla

Илон Маск продемонстрировал в соцсети X* новое видео, на котором гуманоидный робот Optimus от Tesla выполняет танцевальные движения.
По словам предпринимателя, ролик записан в реальном времени, что подчеркивает уровень технической готовности устройства.
Маск также напомнил, что идея создания такого робота была представлена еще в 2021 году, когда на сцене выступал актер в костюме робота, изображая подобные движения. Теперь, отметил он, эта концепция воплотилась в полноценную технологию.
Между тем учёные из КНР создали самого легкого и маленького робота-трансформера в мире, которого можно задействовать в поисково-спасательных операциях.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.