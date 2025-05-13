Эксперт предупредила, как запрет на эмоции может повлиять на поведение ребенка

Например, когда ребенок в магазине просит игрушку, а мама, стесняясь взглядов окружающих, шлепает его и говорит: «Сейчас же встань!». Кочетова считает, что таким образом он поймет, что так себя вести нельзя, но на самом деле он просто замолкает от страха, не понимая, почему его просьба — это плохо.