Эксперт предупредила, как запрет на эмоции может повлиять на поведение ребенка

Наказания, такие как шлепки или грубые слова, могут нанести серьезный ущерб психике ребенка. Когда родители пытаются остановить истерику таким способом, ребенок может замолчать из страха. Об этом KP.RU рассказала Юлия Кочетова, кандидат психологических наук и клинический психолог, завкафедрой «Возрастная психология имени профессора Л. Ф. Обуховой» факультета «Психология образования» Московского государственного психолого-педагогического университета.
— Запрет на выражение эмоций — например, злости или слез — приводит к их накоплению. Это напряжение может вылиться в истерики, а дальше — побеги из дома или асоциальное и рискованное поведение, драки, травлю того, кто просто «мимо проходил», курение, зависимости, — объяснила специалист.
В следующий раз ребенок может устроить еще большую истерику или, наоборот, научится скрывать свои эмоции. В будущем может привести к постоянному стрессу и тревожности.
Например, когда ребенок в магазине просит игрушку, а мама, стесняясь взглядов окружающих, шлепает его и говорит: «Сейчас же встань!». Кочетова считает, что таким образом он поймет, что так себя вести нельзя, но на самом деле он просто замолкает от страха, не понимая, почему его просьба — это плохо.