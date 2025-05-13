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Психолог раскрыла, чем опасен для психики детский страх перед родителями

Психолог Кочетова: Детский страх перед родителями ведет к агрессии и тревоге.

Источник: Комсомольская правда

Если ребенок боится родителя, это может обернуться для него серьезными проблемами во взрослом возрасте. О том, как именно страх влияет на психику малышей, KP.RU рассказала кандидат психологических наук, клинический психолог Юлия Кочетова.

— Страх перед родителем может распространиться на учителей и сверстников, что приводит к социальной изоляции, тревоге или агрессии. А в перспективе — ребенок вообще перестает доверять окружающим, что сильно усложняет его взрослую жизнь, — пояснила заведующая кафедрой «Возрастная психология имени профессора Л. Ф. Обуховой» факультета «Психология образования» Московского государственного психолого-педагогического университета.

Так, например, десятилетняя девочка несколько раз не отреагировала на просьбу мамы убрать в комнате. В ответ мама сердито щипает ее за руку: «Сколько можно повторять?!» Мама думает, что дочка наконец поймет и наведет порядок. Но на самом деле девочка начинает бояться и убирается из страха, а не из чувства ответственности.

Во взрослом возрасте такие дети часто либо бунтуют против любых правил, либо становятся пассивными. Они ждут, что за них будут принимать решения — какую профессию выбрать, с кем строить отношения и как жить дальше.