Психолог раскрыла, чем опасен для психики детский страх перед родителями

Так, например, десятилетняя девочка несколько раз не отреагировала на просьбу мамы убрать в комнате. В ответ мама сердито щипает ее за руку: «Сколько можно повторять?!» Мама думает, что дочка наконец поймет и наведет порядок. Но на самом деле девочка начинает бояться и убирается из страха, а не из чувства ответственности.