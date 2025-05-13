Новая экспозиция открылась в поезде-музее в метро Новосибирска

К юбилею Победы в Великой Отечественной войне в поезде-музее «Новониколаевск-Новосибирск» в Новосибирском метрополитене открылась новая экспозиция. Она называется «И стал тыл фронтом…» и посвящена героическому труду новосибирцев. Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки.
— 103 тысячи человек удостоены медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», свыше 2,2 тысячи горожан награждены орденами и медалями, — добавили в пресс-службе.
За годы Великой Отечественной войны около 4 млн единиц летнего и зимнего обмундирования для армии было сделано усилиями новосибирцев. Также на фронт из города отправили шесть бронепоездов, 10 бронеавтомашин и десятки военно-санитарных поездов.
Экспозиция рассказывает об этих и других фактах жизни города в 1941—1945 годы с помощью фотографий и документов Новосибирского государственного краеведческого музея.