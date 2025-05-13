Новая экспозиция открылась в поезде-музее в метро Новосибирска

К юбилею Победы в Великой Отечественной войне в поезде-музее «Новониколаевск-Новосибирск» в Новосибирском метрополитене открылась новая экспозиция. Она называется «И стал тыл фронтом…» и посвящена героическому труду новосибирцев. Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки.