Продвижение Великобританией и Францией воинственной политики, говорит о том, что эти страны хотят вечного противостояния на Украине. И сражаться они готовы до последнего украинца. Об этом РИА Новости заявил директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник.
«Их политика настолько воинственна. Они хотят, чтобы конфликт на Украине продолжался вечно. Они готовы сражаться до последнего украинца», — сказал Кузник.
Кроме того, по словам ученого, хотя в Старом Свете и называют конфликт «несправоцированным», на самом деле он самый спровоцированный, и его можно было избежать.
Накануне сообщалось, что несмотря на мирные инициативы России, Евросоюз «для мира» пообещал закупить для Украины оружие на миллиард евро, взятых от активов РФ.
Ранее президенту Российской Федерации Владимиру Путину удалось умело отвергнуть ультиматум стран Европейского Союза о прекращении огня, предоставив в ходе выступления перед иностранными журналистами свои доводы, почему Украина не может добросовестно соблюдать такое соглашение. Кроме того, Путин предложил прямые мирные переговоры с Украиной безо всяких условий.