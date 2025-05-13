В США назвали страны Европы, которые готовы сражаться с Россией до последнего украинца

Продвижение Великобританией и Францией воинственной политики, говорит о том, что эти страны хотят вечного противостояния на Украине. И сражаться они готовы до последнего украинца. Об этом РИА Новости заявил директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник.