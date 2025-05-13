ФАС согласовала покупку «Медкапиталом» иркутских медцентров

Напомним, в августе 2024 года Иркутское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) признало недобросовестным индивидуального предпринимателя из Москвы, который не выполнил свои обязательства по контракту на поставку медицинских расходных материалов для Иркутской городской клинической больницы № 1.