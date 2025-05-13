ФАС согласовала покупку «Медкапиталом» иркутских медцентров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предварительно согласовала приобретение ООО «Медкапитал» 99% долей в уставном капитале ООО «МЦ Эксперт». Кроме Иркутска, выкупленная организация управляет медицинскими центрами в 12 городах России, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на газету «Коммерсантъ» (18+).
По заключению ФАС, сделка не приведет к нарушению свободной конкуренции на рынке медицинских услуг. Помимо Иркутска, медцентры сети «Эксперт» представлены в Ростове-на-Дону, Воронеже, Перми и других городах.
Напомним, в августе 2024 года Иркутское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) признало недобросовестным индивидуального предпринимателя из Москвы, который не выполнил свои обязательства по контракту на поставку медицинских расходных материалов для Иркутской городской клинической больницы № 1.