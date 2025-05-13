Врач развеял популярный миф о вреде острой пищи для желудка

— Cами по себе какие бы то ни было продукты не способны разъедать или обжигать слизистую желудка. Перец в том числе. Более того, его жгучий компонент, вещество капсаицин, не то, что не повреждает слизистую, а может даже помочь улучшить ее состояние, — объяснил специалист.