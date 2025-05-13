Врач развеял популярный миф о вреде острой пищи для желудка

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Андрей Харитонов развенчал миф о том, что острая пища может повредить слизистую желудка. На самом деле, по его словам, она даже может принести пользу. Об этом эксперт рассказал в беседе с KP.RU.
— Cами по себе какие бы то ни было продукты не способны разъедать или обжигать слизистую желудка. Перец в том числе. Более того, его жгучий компонент, вещество капсаицин, не то, что не повреждает слизистую, а может даже помочь улучшить ее состояние, — объяснил специалист.
Эксперт пояснил, что капсаицин, который содержится в остром перце, активизирует микроциркуляцию в организме. Это укрепляет защиту слизистой и стимулирует образование слизи.
Острые блюда могут даже снизить чувствительность к болям у людей с хроническими заболеваниями желудка, такими как функциональная диспепсия. Правда, на первых порах острая пища может усилить болевые ощущения, но если употреблять ее регулярно, неприятные симптомы постепенно исчезают.