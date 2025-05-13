Стало известно, куда делись активы сбежавшего в Испанию основателя «Покровского»

Ранее Генеральная прокуратура уже инициировала аналогичные процессы по конфискации имущества, приобретенного на сомнительные доходы, в том числе в отношении бывшего московского полицейского Сергея Кузнецова. Тогда суд постановил изъять у него недвижимость и денежные средства на общую сумму более 129 миллионов рублей, а также направил запросы о конфискации зарубежных активов, что подчеркивает системную работу ведомства по возврату коррупционных активов в государственную собственность.