Омскому предпринимателю Авдошину продлили срок содержания под стражей

«07.05.2025 г. в Железногорском городском суде состоялось предварительное слушание по уголовному делу в отношении Авдошина В. Ю., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ. Суд пришел к выводу о том, что уголовное дело неподсудно Железногорскому городскому суду, передав его на рассмотрение в Центральный районный суд Красноярска», — сообщила пресс-служба инстанции.