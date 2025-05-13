Омскому предпринимателю Авдошину продлили срок содержания под стражей

Директор омской компании «Стройобмен» фигурирует в деле о хищении. Обвиняемому в присваивании средств Министерства обороны — 11,2 млн рублей — продлили срок содержания под стражей до 23 сентября. Итоги предварительного судебного заседания обнародовали накануне, 12 мая.
«07.05.2025 г. в Железногорском городском суде состоялось предварительное слушание по уголовному делу в отношении Авдошина В. Ю., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ. Суд пришел к выводу о том, что уголовное дело неподсудно Железногорскому городскому суду, передав его на рассмотрение в Центральный районный суд Красноярска», — сообщила пресс-служба инстанции.
Ранее «КП Омск» рассказала, что суд вынес приговор местной жительнице, пытавшейся обокрасть маркетплейс.