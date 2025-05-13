Ночь музеев «Герои всех стихий» пройдет в Красноярске 16 мая

В течение вечера посетители мероприятия познакомятся с жизнью героев в нескольких форматах. Запланирован ряд мероприятий, в том числе, открытие выставки «Архитектор, художник и фотограф Леонид Чернышёв, экскурсии о археологах, архитекторах, летчиках, космонавтах, путешественниках, врачах и ученых, “Урок добра” от краевого клуба владельцев собак-проводников “Хвостатый навигатор” и премьера экскурсии “Человек находит друга” о собаках.
Также будет работать интерактивная площадка от молодежного фольклорного ансамбля «Шкатулочка», и состоится героический квиз.
Посетители смогут принять участие в мастер-классах, например, изобразить наскальные рисунки в технике эстампажа и раскопать кости динозавра, создать исторический комикс и деревянные значки.
Для всех будет работать фотозона в закрытой башне музея, на которой фотограф музея создаст героический образ для каждого гостя.
Подробная программа в группе Ночи музеев: vk.com/kkkm_night.
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