Ночь музеев «Герои всех стихий» пройдет в Красноярске 16 мая

В течение вечера посетители мероприятия познакомятся с жизнью героев в нескольких форматах. Запланирован ряд мероприятий, в том числе, открытие выставки «Архитектор, художник и фотограф Леонид Чернышёв, экскурсии о археологах, архитекторах, летчиках, космонавтах, путешественниках, врачах и ученых, “Урок добра” от краевого клуба владельцев собак-проводников “Хвостатый навигатор” и премьера экскурсии “Человек находит друга” о собаках.