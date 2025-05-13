Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночь музеев «Герои всех стихий» пройдет в Красноярске 16 мая

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 16 мая с 18:00 до 22:00 часов в Красноярском краевом краеведческом музее пройдет ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев». Тема этого года — «Герои всех стихий».

Источник: Без источника

В течение вечера посетители мероприятия познакомятся с жизнью героев в нескольких форматах. Запланирован ряд мероприятий, в том числе, открытие выставки «Архитектор, художник и фотограф Леонид Чернышёв, экскурсии о археологах, архитекторах, летчиках, космонавтах, путешественниках, врачах и ученых, “Урок добра” от краевого клуба владельцев собак-проводников “Хвостатый навигатор” и премьера экскурсии “Человек находит друга” о собаках.

Также будет работать интерактивная площадка от молодежного фольклорного ансамбля «Шкатулочка», и состоится героический квиз.

Посетители смогут принять участие в мастер-классах, например, изобразить наскальные рисунки в технике эстампажа и раскопать кости динозавра, создать исторический комикс и деревянные значки.

Для всех будет работать фотозона в закрытой башне музея, на которой фотограф музея создаст героический образ для каждого гостя.

Подробная программа в группе Ночи музеев: vk.com/kkkm_night.

6+