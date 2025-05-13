Появились кадры освобождения Котляровки в ДНР

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил, что российские бойцы начали эвакуировать десятки изможденных семей с детьми из подвалов освобожденных домов в Часове Яре, у которых начали заканчиваться вода и продукты. Парламентарий отметил, что людей из подвалов спасают небольшими группами.