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Появились кадры освобождения Котляровки в ДНР

Министерство обороны России во вторник, 13 мая, опубликовало видеозапись, на которой запечатлен процесс освобождения Вооруженными силами России населенного пункта Котляровка, расположенного в Донецкой Народной Республике.

Министерство обороны России во вторник, 13 мая, опубликовало видеозапись, на которой запечатлен процесс освобождения Вооруженными силами России населенного пункта Котляровка, расположенного в Донецкой Народной Республике.

— МО РФ показало кадры освобожденной Котляровки, которую ВСУ (Вооруженные силы Украины — прим. «ВМ») превратили в мощный укрепрайон, — передает ТАСС.

12 мая Минобороны России сообщило об освобождении Котляровки силами подразделений группировки войск «Центр». В том же регионе 8 мая российская армия освободила Троицкое.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил, что российские бойцы начали эвакуировать десятки изможденных семей с детьми из подвалов освобожденных домов в Часове Яре, у которых начали заканчиваться вода и продукты. Парламентарий отметил, что людей из подвалов спасают небольшими группами.

Группировка российских войск «Север» уничтожила РСЗО HIMARS, который обстрелял населенный пункт Рыльск в Курской области.