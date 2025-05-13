Пожар в доме премьера Британии мог возникнуть из-за нападения: в Лондоне проводят расследование

Британский премьер Кир Стармер неоднократно становился мишенью для протестующих. На этот раз в Лондоне расследуют дело о возможном нападении на его дом. Как пишет местная газета The Telegraph, атаку могли совершить с помощью «зажигательной бомбы».
Службы безопасности Британии начали проверку. Сообщения об атаке на жилье премьера стали поступать после информации о пожаре в его доме.
«Контртеррористическая полиция ведет расследование предполагаемого нападения с применением “зажигательной бомбы” на дом Кира Стармера», — уточнено в статье.
Отмечается, что пострадавшая недвижимость премьера Британии оценивается стоимостью 2 миллиона фунтов. Пожар произошел в таунхаусе в Лондоне. Полиция продолжает устанавливать причины произошедшего.