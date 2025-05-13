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Пожар в доме премьера Британии мог возникнуть из-за нападения: в Лондоне проводят расследование

Telegraph: Британия расследует дело о предполагаемой атаке на дом Стармера.

Источник: Комсомольская правда

Британский премьер Кир Стармер неоднократно становился мишенью для протестующих. На этот раз в Лондоне расследуют дело о возможном нападении на его дом. Как пишет местная газета The Telegraph, атаку могли совершить с помощью «зажигательной бомбы».

Службы безопасности Британии начали проверку. Сообщения об атаке на жилье премьера стали поступать после информации о пожаре в его доме.

«Контртеррористическая полиция ведет расследование предполагаемого нападения с применением “зажигательной бомбы” на дом Кира Стармера», — уточнено в статье.

Отмечается, что пострадавшая недвижимость премьера Британии оценивается стоимостью 2 миллиона фунтов. Пожар произошел в таунхаусе в Лондоне. Полиция продолжает устанавливать причины произошедшего.