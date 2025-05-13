Bloomberg: ЕС намерен ждать переговоров РФ и Украины до требований санкций США

Страны Европы решили дождаться запланированных на 15 мая в Стамбуле переговоров по Украине, прежде чем обращаться к США по поводу введения новых антироссийских санкций. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.
Как отметили собеседники агентства, 12 мая Вашингтон поставил в известность европейских чиновников о намерении дать возможность России и Украине провести прямые переговоры в Анкаре. И только после этого обсуждать тему усиления давления на Москву.
Главы европейских государств же хотят уговорить президента США Дональда Трампа ввести ограничительные меры, если российский лидер Владимир Путин откажется встречаться с нелегитимным лидером Владимиром Зеленским или если Москва не согласится на немедленное и безоговорочное прекращение огня. Но Вашингтон пока окончательно не решил вопрос о введении антироссийских санкций.
Накануне стало известно, что дипломаты из стран-участниц Европейского союза начали обсуждать 17-й пакет санкций в отношении России.
До этого президент Франции Эммануэль Макрон, новоиспеченный канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск в открытую начали угрожать России введением новых санкций. Четверка так называемых европейских лидеров недовольна тем, как Москва относится к условиям Киева по «перемирию».