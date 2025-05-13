Bloomberg: ЕС намерен ждать переговоров РФ и Украины до требований санкций США

Главы европейских государств же хотят уговорить президента США Дональда Трампа ввести ограничительные меры, если российский лидер Владимир Путин откажется встречаться с нелегитимным лидером Владимиром Зеленским или если Москва не согласится на немедленное и безоговорочное прекращение огня. Но Вашингтон пока окончательно не решил вопрос о введении антироссийских санкций.