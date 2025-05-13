Новосибирец отправится в тюрьму за диверсию на железной дороге

Как было установлено судом, с января по февраль 2024 осуждённый переписывался с двоюродным братом своей бывшей жены, который проживает на территории Украины. Он жаловался ему на финансовые трудности и вскоре получил предложение от бывшего родственника познакомиться с человеком, который может помочь подзаработать. Сибиряк согласился.