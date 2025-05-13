Новосибирец отправится в тюрьму за диверсию на железной дороге

Новосибирец Сергей К. был признан виновным в поджоге, направленном на повреждение объекта транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ.
Как было установлено судом, с января по февраль 2024 осуждённый переписывался с двоюродным братом своей бывшей жены, который проживает на территории Украины. Он жаловался ему на финансовые трудности и вскоре получил предложение от бывшего родственника познакомиться с человеком, который может помочь подзаработать. Сибиряк согласился.
«Впоследствии в мессенджере “Threema” неизвестный предложил мужчине за вознаграждение в пятьсот долларов совершить диверсию на территории Новосибирской области — поджечь релейный шкаф, обеспечивающий работу систем сигнализации, централизации и блокировки железнодорожных путей», — сообщается на официальной странице «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» во «ВКонтакте».
В ночь на 26 февраля новосибирец поджёг релейный шкаф между станциями Иня-Восточная и Мочище, снимая это на телефон. После Сергей К. отправил эту запись куратору и получил 46 тысяч 900 рублей.
Сумма причинённого ущерба составила 575,8 тысячи рублей. Свою вину подсудимый признал полностью. Новосибирский областной суд приговорил его к 10 годам лишения свободы. Первые два с половиной года из них мужчине предстоит провести в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима.
Ранее BFM-Новосибирск писал о 17-летнем подростке, который также за деньги согласился поджечь релейный шкаф.