Минтруд планирует производственный календарь на 2026 год

В 2025 году праздники создадут длинные выходные с 12 по 15 июня, так как выходной с 8 марта был перенесен на 13 июня. Рабочий день 11 июня будет сокращен на час. В июне будет 19 рабочих дней, что делает этот месяц не самым выгодным для отдыха с финансовой точки зрения, так как праздничные дни не оплачиваются.