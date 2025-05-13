Минтруд планирует производственный календарь на 2026 год

В Минтруде думают над производственным календарем на 2026 год, заявил Котяков.
Минтруд России обсуждает производственный календарь на 2026 год. Об этом рассказал глава министерства Антон Котяков.
«Мы сейчас обсуждаем календарь производственный на следующий год», — передает слова Котякова РИА Новости. В первый месяц лета 2025 года запланированы несколько праздников: 1 июня отмечается День защиты детей, а 12 июня, который также является выходным, празднуется День России.
В 2025 году праздники создадут длинные выходные с 12 по 15 июня, так как выходной с 8 марта был перенесен на 13 июня. Рабочий день 11 июня будет сокращен на час. В июне будет 19 рабочих дней, что делает этот месяц не самым выгодным для отдыха с финансовой точки зрения, так как праздничные дни не оплачиваются.