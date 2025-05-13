В Уфе началось тестирование системы «умный» пешеходный переход

В Уфе в рамках экспериментальной программы тестируется автоматизированная система «умный» пешеходный переход, разработанная для повышения безопасности пешеходов и водителей в тёмное время суток и в условиях плохой видимости на дорогах. Об этом сообщает «Уфагорсвет».