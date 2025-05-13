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В Уфе началось тестирование системы «умный» пешеходный переход

В Уфе в рамках экспериментальной программы тестируется автоматизированная система «умный» пешеходный переход, разработанная для повышения безопасности пешеходов и водителей в тёмное время суток и в условиях плохой видимости на дорогах. Об этом сообщает «Уфагорсвет».

Источник: Башинформ

По данным организации, система использует видеокамеры-детекторы, которые реагируют на движение. При обнаружении объекта включается звуковое оповещение пешехода, а гобо проектор отображает на дорожное покрытие световую «зебру», предупреждая водителей о наличии пешехода на переходе.

В случае успешных испытаний, планируется внедрение системы на перекрёстках Уфы, что позволит значительно снизить риск дорожно-транспортных происшествий с пешеходами и повысить безопасность всех участников дорожного движения.