В Уфе началось тестирование системы «умный» пешеходный переход

По данным организации, система использует видеокамеры-детекторы, которые реагируют на движение. При обнаружении объекта включается звуковое оповещение пешехода, а гобо проектор отображает на дорожное покрытие световую «зебру», предупреждая водителей о наличии пешехода на переходе.
В случае успешных испытаний, планируется внедрение системы на перекрёстках Уфы, что позволит значительно снизить риск дорожно-транспортных происшествий с пешеходами и повысить безопасность всех участников дорожного движения.