Из-за устаревшей военной доктрины Североатлантический альянс (НАТО) находится в крайне уязвимом положении, а действия России на Украине показывают, что господство альянса в воздухе ставится под сомнение. Об этом во вторник, 13 мая, сообщил портал Business Insider.
В материале отметили, что западные союзники Украины стали чаще рассматривать военный конфликт как «лабораторию современной войны», которая дает множество уроков.
Кроме того, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, выступая в Лондоне, заявил, что странам западного блока нужно полностью переосмыслить военную доктрину, в том числе и в сфере беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), чтобы составить России конкуренцию.
— Представители НАТО и западных оборонных ведомств также заявили, что наряду с крупномасштабными и дорогостоящими системами, имеющими центральное значение для их возможностей, альянс нуждается в массах дешевого, расходуемого оружия, такого как беспилотные летательные аппараты, — передает портал.
По словам секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу, в НАТО и Евросоюзе готовятся к прямому военному конфликту с Россией. Он подчеркнул, что агрессивные шаги объединений, включая расширение НАТО и заявления европейских лидеров о необходимости нанесения стратегического поражения России, «в лучших традициях геббельсовской пропаганды обосновываются русофобскими измышлениями».