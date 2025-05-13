Военную доктрину НАТО планируют изменить из-за превосходства России

Кроме того, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, выступая в Лондоне, заявил, что странам западного блока нужно полностью переосмыслить военную доктрину, в том числе и в сфере беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), чтобы составить России конкуренцию.